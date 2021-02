Governo: Italia viva apre a utilizzo parziale del Mes sanitario, chiusura da parte del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Italia viva è giunta un'apertura per una richiesta parziale dei fondi del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) per le spese sanitarie, durante il tavolo di confronto, a Montecitorio, tra le forze politiche della maggioranza per arrivare ad un nuovo programma di governo. Netta, invece, la chiusura all'uso delle risorse da parte del Movimento cinque stelle. Le forze politiche di maggioranza sono state convocate dal presidente della Camera, Roberto Fico, nell'ambito del mandato esplorativo conferitogli dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, per arrivare ad un nuovo programma di governo. All’incontro sono presenti tutti i gruppi che hanno partecipato al primo giro di consultazioni di sabato e domenica. Per il Partito democratico sono presenti i capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci.Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, blinda Conte e Gualtieri. "Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri sono dei punti fermi: queste sono cose che non vanno nemmeno ripetute perché poi diventano una notizia" ha detto interpellato a margine di un evento della Regione Lazio in merito alla crisi di governo. Sono fiducioso che "la disponibilità data da tutti coloro che stanno concorrendo a questo tentativo, sia una volontà sincera, che ora è messa alla prova da un approfondimento, a partire dai contenuti e dall'idea che abbiamo di Paese. Quindi, la sostanza credo che sia positiva e che vada incoraggiata così come ha chiesto il presidente Mattarella e il presidente Fico va incoraggiata" ha aggiunto chiarendo che "lo spirito del Pd è garantire a questo Paese un governo e una maggioranza forte e autorevole - ha aggiunto Zingaretti -. Proprio perchè gli impegni sono complessi è giusto che ci sia un confronto schietto dove tutti, compreso il Pd, portino i loro contributi", ha concluso il segretario. (Rin)