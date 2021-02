Francia-Serbia: presidente serbo Vucic oggi a Parigi, previsto incontro con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, effettua oggi una visita a Parigi dove è previsto un incontro con l'omologo francese Emmanuel Macron. Lo ha confermato lo stesso Vucic all'emittente "Tv Pink". Il capo dello Stato serbo ha precisato che si tratta dell'undicesimo incontro con Macron. I temi principali della visita, ha aggiunto Vucic, saranno la questione del Kosovo, il percorso d'integrazione europea della Serbia e le relazioni bilaterali tra i due Paesi. "Questo è il nostro undicesimo incontro. Macron è uno dei più importanti leader mondiali e un sincero amico della Serbia, e la sua visita nel 2019 è stata di importanza storica per le nostre relazioni. Da allora la nostra cooperazione politica ed economica ha registrato una costante crescita", ha detto il presidente serbo aggiungendo che nella visita odierna sarà affrontato anche il tema della costruzione della metropolitana a Belgrado. Riguardo alla questione del Kosovo, Vucic ha sottolineato che la Francia avrà la presidenza di turno dell'Unione europea nella prima metà del 2022 e Parigi "vuole che siano raggiunti determinati risultati" entro allora. "Considerando la difficoltà della situazione che stiamo affrontando in tutti i Balcani non è affatto facile, ma sarò molto onesto e aperto e ne parlerò con Macron", ha detto Vucic. (Seb)