Kosovo-Israele: ministra Esteri Haradinaj, rapporti diplomatici possibilli grazie agli Usa (2)

- "Guidati dalla volontà comune di promuovere e rafforzare i legami amichevoli, nonché di ampliare gli orizzonti di cooperazione tra i due Paesi e sulla base dei principi universali del diritto internazionale; riaffermando l'impegno comune a rafforzare una fruttuosa cooperazione in ambito politico, economico, commerciale, tecnico e culturale e in altre aree di comune interesse, (Kosovo e Israele) hanno deciso di stabilire relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori", si legge nel testo dell'accordo firmato oggi dai ministri degli Esteri di Kosovo e Israele. Il documento è stato firmato in quattro copie: in lingua albanese, inglese, ebraica e serba. Alla cerimonia ha partecipato anche l'inviato statunitense per i Balcani occidentali Matthew Palmer. (segue) (Alt)