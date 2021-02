Fisco: Meghnagi (Confcommercio Milano) a Nova, commercianti non pronti, rimandare lotteria degli scontrini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro problema segnalato da Meghnagi sono i costi delle commissioni bancarie: "Immaginiamo uno che va al bar a prendere un caffè o un cappuccino e chiede di pagare con la carta di credito o il bancomat, in altri Paesi come il Portogallo le commissioni bancarie sulle transazioni sono minime, mentre in Italia sono altissime. E poi vogliamo immaginare la fila alle casse per fare una transazione che alcune volte non va a buon fine. Uno si mette in coda per pagare un cappuccio e una brioches o nove euro da un ferramenta?”. “Giusto cercare di far emergere l'evasione - conclude Meghnagi - ma non è con il caffè o la maglietta che tiri fuori l'evasione: per recuperare il grosso dell'evasione bisogna far tornare in Italia le grandi aziende che hanno portato le loro sedi in paradisi fiscali dove pagano minori tasse. Cominciamo a far pagare le multinazionali: se se ne riporta una sola, lo stato guadagna molto di più della lotteria degli scontrini che è come il bonus monopattino, il bonus vacanze o il bonus bicicletta. E poi fra sei mesi ci si accorge che non è servito a niente, però, intanto, tutto il commercio deve spendere dei soldi”. (Rem)