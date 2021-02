Germania: scontro nel governo sulle privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È scontro nel governo tedesco sulle privatizzazioni proposte dal ministro dell'Economia e dell'Energia, Peter Altmaier, per risanare il bilancio a seguito del drastico aumento della spesa pubblica necessario a finanziare la risposta alla crisi del coronavirus. Il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha respinto le privatizzazioni come “un po' bizzarre nella situazione attuale”. Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, Scholz ha aggiunto: “Al momento, stiamo fornendo massicci aiuti ad aziende e lavoratori per affrontare le conseguenze economiche della pandemia”. Il ministro delle Finanze tedesco ha, quindi, sottolineato: “La partecipazione statale non ha un ruolo insignificante, se vi + un importante interesse politico del governo federale”. Scholz ha poi spiegato che “le privatizzazioni non svolgono alcun ruolo” nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dalla Costituzione tedesca o del Patto di stabilità e crescita dell'Ue. Dal punto di vista matematico, si tratta infatti, di “uno scambio di beni”. Per tale motivo, ha evidenziato Scholz, la vendita delle partecipazioni statali non può essere inclusa nei calcoli sulla conformità ai vincoli di bilancio. La divergenza tra Scholz e Altmaier assume particolare rilevanza poiché mostra come, mentre mancano meno di otto mesi alle elezioni in Germania del 26 settembre, il governo di Grande coalizione è ormai diviso dalla campagna elettorale. Scholz è, infatti, candidato a cancelliere per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Altmaier è, invece, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). All'alleanza di governo partecipa, infine, l'Unione cristiano-sociale (Csu). (Geb)