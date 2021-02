Milano: Tasca, 84 manifestazioni d'interesse per immobili in disuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Comune di Milano sono arrivate 84 manifestazioni d'interesse per 25 dei 50 immobili demaniali in disuso individuati dalla giunta e su cui era stato indetto nel mese di giugno un primo avviso pubblico. Lo ha comunicato l'assessore a Bilancio e Demanio Roberto Tasca, rispondendo a una domanda a risposta immediata del capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, che gli ha chiesto come mai Cascina Torchiera, inserita nell'avviso di giugno, "con una delibera del 20 dicembre sia stata misteriosamente ritirata dal bando. Questo - ha osservato l'azzurro - comporterà che questa cascina che da trent'anni è nelle mani di un centro sociale che la occupa senza pagare alcunché, senza aver rispettato nessuna regola, e naturalmente avendola sottratta al patrimonio pubblico, grazie a questa decisione formulata dalla giunta potrà rimanere nelle mani degli occupanti fino al giorno delle elezioni comunali, quando sono pronto a scommettere che gli occupanti avranno un occhio di riguardo per la coalizione che li ha così gentilmente trattati in occasione di questo bando". (segue) (Re)