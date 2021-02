Milano: Tasca, 84 manifestazioni d'interesse per immobili in disuso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cascina Torchiera - ha risposto Tasca - è stata oggetto di un'operazione di recupero degli immobili in disuso che abbiamo avviato in seno all'ufficio Demanio e che ha portato all'emersione di circa 50 immobili, tra cui alcune cascine, arrivando addirittura a rilevare immobili di cui prima, come Demanio, non si era a conoscenza dell'esistenza. Abbiamo effettuato un primo bando da 25 immobili, per andare a saggiare la risposta della collettività. Abbiamo ricevuto 84 manifestazioni d'interesse sui 25 immobili, che abbiamo analiticamente esaminato, perché la volontà specifica di questa operazione non era quella di generare delle entrate particolari per le casse del Comune, bensì quella di restituire alla città ciò che da lungo tempo non aveva". "Relativamente a Cascina Torchiera - ha proseguito l'assessore - noi avevamo tre proposte, una delle quali veniva probabilmente dagli stessi occupanti del centro (l'offerta tecnica era 'riconoscimento degli attuali occupanti'). Le altre due proposte erano un'offerta generica di edificazione che avevamo ricevuto per tutti i 25 immobili e una proposta che non rispondeva agli indirizzi specifici del vincolo che su Cascina Torchiera grava". "A questo punto - ha concluso l'assessore - abbiamo allocato 21 di questi 25 immobili e quattro di questi immobili sono riportati all'interno di un percorso di valorizzazione diverso. Nello specifico noi abbiamo un piano di intervento territoriale su Cascina Merlata, che sta perfezionando tutte le aree antistanti il cimitero maggiore. In questo piano abbiamo posizionato anche Cascina Torchiera, per poter procedere a una sua valorizzazione". (Re)