Calcio: Infantino (Fifa), partite del mondiale in Qatar del 2022 si giocheranno "in stadi pieni"

- Le partite del mondiale di calcio 2022 in Qatar si giocheranno "in stadi pieni". Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Avremo stadi pieni. Il Covid verrà sconfitto per quella data e avremo imparato a convivere con esso", ha detto Infantino, stando a quanto riferito dal giornalista Rob Harris su Twitter. Il mondiale di calcio del 2022 si terrà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. (Rum)