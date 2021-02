Croazia: eurodeputata Borzan, incidente con missione al confine sarà oggetto discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco al confine croato-bosniaco degli eurodeputati italiani "sarà oggetto di discussione" a Bruxelles e la Croazia verrà chiamata a dare spiegazioni: lo ha detto oggi l'eurodeputata croata e vicepresidente del Partito socialdemocratico di Croazia (Sdp), Biljana Borzan, ospite degli studi televisivi di "Vecernji list". "Stiamo cercando una risposta a quello che è successo e come è potuto accadere. Sono missioni che vengono annunciate e passano attraverso tutte le procedure possibili", ha detto Borzan. "Pensavano che la polizia sarebbe stata la loro scorta, ma alla fine si è rivelato un ostacolo", ha aggiunto Borzan osservando che la questione delle relazioni con i migranti è stata più volte oggetto di discussione al Parlamento europeo. Le dichiarazioni di Borzan seguono a quelle del ministro dell'Interno croato, Davor Bozinovic, che nella serata di ieri ha parlato di una "provocazione" da parte degli europarlamentari italiani nei confronti della polizia croata. Secondo quest'ultima gli europarlamentari Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pierfrancesco Majorino e Brando Benefei avrebbero cercato di attraversare il confine in uno dei punti non regolari usati dai migranti per entrare in Croazia. (segue) (Seb)