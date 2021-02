Croazia: eurodeputata Borzan, incidente con missione al confine sarà oggetto discussione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli europarlamentari hanno replicato confermando che chiederanno una indagine sul fatto che la polizia croata, sabato, li ha bloccati nella foresta di Bojna impedendogli di andare a ispezionare il confine fra Croazia e Bosnia Erzegovina. "Siamo sorpresi dalle parole del ministro (dell'Interno Davor) Bozinovic", che ha definito come un tentativo di danneggiare la reputazione internazionale della Croazia la missione dei 4 eurodeputati italiani. "Ci aspettavamo delle scuse per averci impedito di fare il nostro lavoro, non delle false accuse. Possediamo foto, audio e video che provano che siamo stati fermati quando ancora lontani dal confine, per impedire la nostra ispezione. Abbiamo informato le autorità croate della nostra visita con adeguato anticipo e assicurando il rispetto delle regole vigenti. Avevamo ricevuto conferma che saremmo potuti andare a vedere cosa succede alla frontiera, ovviamente senza attraversarla, cosa che non è mai stata nostra intenzione e cosa che abbiamo ribadito più volte anche alla polizia. Invece ci è stato impedito di raggiungerla, senza alcun valido motivo", hanno ricordato i deputati in una nota. (Seb)