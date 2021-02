Ue: Breton, c'è bisogno di forte partenariato tra pubblico e privato su vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è bisogno di un forte partenariato tra pubblico e privato per garantire la capacità di produzione autonoma all'Unione europea dei vaccini contro il coronavirus. Lo ha dichiarato il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, in occasione del Summit sui vaccini guidato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. "Abbiamo bisogno di un forte partenariato tra pubblico e privato per garantire all'Ue la capacità di produzione autonoma", ha affermato. "Abbiamo anche discusso con i produttori di vaccini per affrontare gli attuali colli di bottiglia e le dipendenze della catena di approvvigionamento", ha aggiunto. (Beb)