Roma: Bacchetti-Umberti (Municipio IV), da Raggi bluff riqualificazione ex mercato Pietralata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ormai stato scoperto l'ennesimo bluff del duo Virginia Raggi e della pluri sfiduciata ex presidente Municipio IV signora Roberta Della Casa che, per mero tornaconto elettorale, hanno illuso i cittadini di Pietralata ed i comitati di quartiere promettendo la riqualificazione dell'area su cui insisteva il mercato su sede impropria di Largo Giuseppe Stefanini". Lo dichiarano in una nota Dino Bacchetti, già presidente commissione Trasparenza Municipio Roma IV, e Massimiliano Umberti, già capogruppo Pd in Municipio Roma IV. "Peccato che il Direttore del dipartimento Pau Roma Capitale, obbligata a rispondere ad interrogazione scritta, ha messo nero su bianco che 'l'area è di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari'. Il Comune di Roma non può pertanto impegnare neppure un euro se prima non acquisisce l'area che non è sua. La domanda ora sorge spontanea: mentono sapendo di mentire o sono solamente incompetenti? In entrambi i casi i cittadini di Pietralata che continuano a subire il degrado e l'incuria del piazzale non meritano questo scempio. Intervenga il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e si faccia promotore per aprire un tavolo tecnico che porti alla risoluzione della grave criticità in tempi brevi. Il tempo degli incompetenti pentastellati è finito", conclude la nota (Com)