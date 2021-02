Usa-Russia: Washington valuta nuove sanzioni contro Mosca per il caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di imporre nuove sanzioni contro la Russia per il caso relativo all’arresto dell’oppositore Aleksej Navalnyj. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un'intervista all’emittente “Msnbc”. "Stiamo considerando la cosa", ha detto il capo della diplomazia statunitense. Le dichiarazioni del segretario di Stato arrivano dopo che il 23 e 31 gennaio, molte città russe hanno assistito ad un’ondata di proteste a sostegno Navalnyj, arrestato a Mosca immediatamente dopo il suo arrivo all'aeroporto internazionale di Sheremetyevo. L'attivista russo era di ritorno dalla Germania, dove è stato curato a seguito di un avvelenamento tramite l'agente nervino Novichok ad agosto del 2020.(Nys)