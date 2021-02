Roma: Raggi incontra Decani corpo diplomatico, 2021 anno importante su piano internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato oggi nella sala Esedra del Marco Aurelio nei Musei capitolini i Decani del corpo diplomatico accreditati a Roma. Durante il tradizionale incontro erano presenti il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Elisabetta Belloni, e i rappresentanti del Corpo diplomatico accreditati presso la Repubblica italiana, presso la Santa Sede e presso le Agenzie delle nazioni unite a Roma. "Sono davvero lieta di poter rivolgere, in questa prestigiosissima e meravigliosa Esedra, il saluto della città al segretario generale del ministero degli Esteri e ai Decani del corpo diplomatico, e a tutti i Capi missione collegati in streaming - ha detto Raggi -. Negli anni scorsi ho sempre voluto riunire e salutare, in Campidoglio, il Corpo diplomatico accreditato a Roma, per rafforzare il legame con la città". (segue) (Com)