Roma: Raggi incontra Decani corpo diplomatico, 2021 anno importante su piano internazionale (2)

- "Il 2021 - ha aggiunto la sindaca - sarà per Roma un anno particolarmente impegnativo sul piano dell'attività internazionale: la città ospiterà il vertice del G20, e sta assicurando la presidenza dell'U20, engagement group del G20 composto dalle città dei Paesi membri del G20. U20 è quest'anno dedicato specificamente alla lotta ai cambiamenti climatici e all'uscita dalla pandemia, che sono aspetti nodali per gli agglomerati urbani. Questi impegni, che ci fanno onore, sono grandi opportunità per la nostra cittadinanza, per sottolineare che Roma ha davvero intrapreso una strada senza ritorno verso la creazione di una città sempre più resiliente ed ecosostenibile. Voglio ringraziare - ha concluso Raggi - le rappresentanze diplomatiche per la loro presenza, che testimonia il desiderio, la volontà, ma soprattutto l'impegno a costruire rapporti e legami fra Roma e la sua comunità internazionale". (Com)