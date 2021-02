Ue-Usa: Dombrovskis, con Biden speriamo si possa voltare pagina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il nuovo presidente Usa, Joe Biden, l'Unione europea spera che si possa voltare pagina e fare del 2021 un anno fondamentale per le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Credo che i valori condivisi portino alle alleanze più forti. Con la nuova amministrazione Usa di Joe Biden, l'Ue spera che possiamo voltare pagina e fare del 2021 un anno fondamentale per le relazioni Ue-Usa più strette", ha aggiunto. Tre le aree in cui c'è "reale potenziale di rinnovamento" della cooperazione secondo il vice presidente: la ripresa dal Covid, creare una coalizione di Paesi che la pensano allo stesso modo per riformulare le regole del commercio globale e unire le forze per affrontare la sfida climatica. (Beb)