Francia: Canal+ e beIN Sports non partecipano ad asta per diritti Tv calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emittenti televisive "Canal+" e "beIN Sports" non hanno partecipato all'asta per i diritti televisivi del campionato di calcio francese della Ligue 1 e la Ligue 2. Lo riferiscono i media d'oltralpe, spiegando che l'asta prevedeva l'attribuzione dell'80 per cento delle partite inizialmente destinate all'emittente "Mediapro", ritiratosi perché incapace di mantenere fede agli impegni. Canal+ è da tempo il conflitto con la Lega francese di Calcio per le modalità decise nell'asta. Per le squadre francesi e la Lega si tratta di un ulteriore problema, che si aggiunge alle perdite da 1,3 miliardi di euro registrate a fine stagione. I diritti dovrebbero essere attribuiti il 5 febbraio prossimo, prima della partita tra Paris Saint Germain e Olympique Marsiglia, grande classico del campionato francese.(Frp)