Germania-Russia: “Der Tagesspiegel”, il pericoloso isolamento del governo tedesco sul Nord Stream 2

- Il governo tedesco rischia di rimanere “pericolosamente isolato” nell'Ue continuando a sostenere che il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, sia esclusivamente un progetto economico e per tale motivo debba essere ultimato. È quanto sostiene il quotidiano “Der Tagesspiegel”, commentando la richiesta avanzata dalla Francia alla Germania per lo stop ai lavori del Nord Stream 2. In particolare, il sottosegretario agli Affari europei, Clement Beaune, ha dichiarato che la Francia ha sempre nutrito “grandi dubbi” sul Nord Stream 2. Tuttavia, spetta alla Germania “da sola” decidere sul gasdotto. In questo modo, la Francia si è unita agli Usa e ai paesi dell'est dell'Europa che intendono ottenere l'arresto dell'infrastruttura. Il Nord Stream 2 è, infatti, giudicato uno strumento del Cremlino per accrescere la propria influenza nell'Ue, sfruttandone la dipendenza dalle importazioni di gas naturale dalla Russia. Come nota “Der Tagesspiegel”, il gruppo russo per l'energia Gazprom, principale finanziatore del Nord Stream 2, rientrerebbe delle ingenti somme investite nel progetto soltanto se il transito di gas dalla Russia all'Europa attraverso l'Ucraina venisse fermato. (segue) (Geb)