Germania-Russia: “Der Tagesspiegel”, il pericoloso isolamento del governo tedesco sul Nord Stream 2 (2)

- Finora, i sostenitori del gasdotto avevano sempre messo da parte le critiche di altri paesi. Quando la Polonia e gli Stati baltici hanno sollevato obiezioni al progetto “non sono stati presi sul serio dai politici tedeschi e sono stati ridicolizzati per essere eccessivamente critici nei confronti della Russia”. Ora, “le obiezioni di Parigi non possono essere facilmente ignorate”, sebbene l'azienda francese per l'energia Engie sia parte del consorzio che sta realizzando il Nord Stream 2. A ogni modo, il governo federale deve confrontarsi anche con la mozione del Parlamento europeo che, ad ampia maggioranza, ha approvato lo stop del Nord Stream 2. “I numeri parlano da soli”: 581 eurodeputati hanno votato a favore, soltanto 50 per lo più tedeschi contro. (segue) (Geb)