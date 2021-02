Germania-Russia: “Der Tagesspiegel”, il pericoloso isolamento del governo tedesco sul Nord Stream 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per “Der Tagesspiegel”, il gasdotto “contrasta con le principali preoccupazioni” dell'Ue, tra cui la politica energetica comune e, soprattutto, con i piani per la protezione del clima. A tutto ciò si aggiunge “il danno collaterale in politica estera”. Tuttavia, il governo federale “ha ignorato per anni tutti gli avvertimenti e le obiezioni” al Nord Stream 2. L'esecutivo tedesco continua a “provare a fingere” che si tratti di un progetto esclusivamente economico. Tuttavia, in questo modo, la Germania “osa andare pericolosamente da sola in Europa”. Secondo “Der Tagesspiegel”, non è possibile invocare la solidarietà europea “nei discorsi della domenica” e, allo stesso tempo, portare avanti un progetto “senza considerare le perdite che alla fine avvantaggiano soltanto il Cremlino e dividono l'Europa”. La Germania ha, dunque, “perso molto tempo fa il momento migliore per porre fine a Nord Stream 2". A ogni modo, il governo tedesco “deve finalmente agire”, poiché “il danno politico a lungo termine sarebbe molto maggiore dei costi economici di fermare la costruzione” del Nord Stream 2. (Geb)