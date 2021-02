Germania: produzione di birra al minimo storico nel 2020, toccati 8,7 miliardi di litri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 la produzione di birra in Germania è crollata a 8,7 miliardi di litri, il minimo storico dal 1994, con un declino del 5,5 per cento su base annua. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il direttore esecutivo della Federazione tedesca dei birrai (Dbb), Holger Eichele, ha definito la situazione del settore “drammatica e senza precedenti nel dopoguerra”. Secondo i dati del Dbb, nello scorso anno, il fatturato dei birrifici tedeschi è crollato del 23 per cento. Alla picchiata ha contribuito in maniera decisiva il blocco in vigore in Germania da novembre per contenere la pandemia. Il lockdown ha, infatti, imposto la chiusura di bar, caffè, ristoranti e taverne, mentre gli eventi continuano a essere vietati. Vi è da aggiungere il notevole calo della domanda di birra tedesca in importanti mercati esteri. (segue) (Geb)