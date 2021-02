Germania: produzione di birra al minimo storico nel 2020, toccati 8,7 miliardi di litri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ufficio federale di statistica (Stba), circa l'82,6 per cento del totale delle vendite di birra era destinato al consumo interno ed era tassato. In questo caso, le vendite sono diminuite del 5,5 per cento a 7,2 miliardi di litri. Esentasse, come esportazioni e bevande gratuite per i dipendenti dei birrifici, sono stati venduti 1,5 miliardi di litri di birra, pari a circa il 6 per cento in meno. Le esportazioni verso i paesi dell'U3 hanno registrato una contrazione di circa il 13 per cento. Le vendite di birra tedesca destinata ai mercati extra-Ue sono, invece, aumentate del 3,7 per cento. Bar e ristoranti chiusi, feste annullate e altri eventi importanti cancellati hanno provocato a un netto calo delle vendite di birra, soprattutto ad aprile (-17,3 per cento) e maggio (-13 per ceto). Secondo lo Stba, si è registrata una lieve ripresa nei mesi estivi a causa dell'allentamento delle restrizioni anticontagio. Tuttavia, l'inasprimento di tali norme dall'autunno 2020 ha causato un drastico calo delle vendite di birra a novembre, pari al 14 per cento. (Geb)