Myanmar: commissario Onu per i diritti umani, grave preoccupazione per la situazione post-golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, esprime in un comunicato “grave preoccupazione” per la situazione in Myanmar dopo il colpo di Stato militare della scorsa notte e l’arresto di decine di leader politici, tra cui la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. “Faccio eco all’appello del segretario generale (Antonio Guterres) alla leadership militare, perché rispetti l’esito delle elezioni” dello scorso novembre. “Sono allarmata dalle notizie secondo cui almeno 45 persone sono state arrestate, inclusi parlamentari eletti, e chiedo il loro immediato rilascio. Ci sono anche notizie inquietanti di giornalisti molestati o attaccati e di restrizioni a Internet e ai social media, destinate a violare l’accesso alle informazioni e la libertà di espressione in un momento cruciale per il popolo del Myanmar”, scrive l’ex presidente del Cile. “Data la presenza di forze di sicurezza nelle strade della capitale Naypyidaw, così come in altre città, c’è il profondo timore di una repressione violenta delle voci del dissenso. Ricordo ai vertici militari che il Myanmar è vincolato al diritto internazionale per la tutela dei diritti umani, incluso quello a manifestare pacificamente”. Ancora, Bachelet invita “la comunità internazionale a solidarizzare con il popolo del Myanmar” e “tutti gli Stati che hanno influenza ad assumere iniziative per impedire il crollo dei facili progressi compiuti dal Myanmar in materia di democrazia e diritti umani durante la transizione dalla dittatura militare”.(Res)