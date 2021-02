Energia: accordo per la costruzione di un gasdotto tra Tunisi e Biserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisian Electricity and Gas Company (Steg) ha ottenuto il via libera dal governo per l'installazione di un gasdotto che collega Tunisi e Biserta su una distanza di 160 chilometri con una capacità massima di 150 mila metri cubi all'ora. In un decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale, il ministero dell'Industria, dell'Energia e delle Miniere ha fissato le caratteristiche tecniche del gasdotto e i luoghi del suo passaggio attraverso i governatorati di Ben Arous, Manouba e Biserta. (Tut)