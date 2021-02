India-Israele: ambasciata, Modi assicura a Netanyahu ogni sforzo per trovare responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo di Israele, Benjamin Netanyahu, sull’esplosione del 29 gennaio scorso vicino l’ambasciata israeliana a Nuova Delhi. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Modi ha condannato “l’attacco terroristico” e assicurato a Netanyahu che l’India attribuisce “la massima importanza” alla sicurezza dei diplomatici israeliani e delle loro sedi e che impiegherà tutte le risorse a disposizione per individuare e punire i responsabili. In questo contesto, prosegue la nota, i due leader hanno espresso soddisfazione per lo stretto coordinamento tra le agenzie di sicurezza dei rispettivi Paesi. Modi e Netanyahu, infine, hanno scambiato informazioni sui progressi conseguiti dai loro governi nella lotta contro la pandemia di coronavirus e discusso di ulteriori possibilità di cooperazione in tale ambito.(Inn)