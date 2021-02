Scuola: De Poli (Udc), banchi a rotelle dannosi? Governo chiarisca subito, salute nostri figli è priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, afferma che "le notizie sugli eventuali danni posturali provocati dai banchi con le rotelle, inviati dal ministro dell'Istruzione Azzolina nei territori, vanno immediatamente verificate. Chiederò al ministro in un'interrogazione urgente - continua il parlamentare in una nota - di riferire in Parlamento sulla questione visto che stiamo parlando di soldi pubblici ma soprattutto della salute dei nostri figli e delle nostre figlie. Il governo faccia subito chiarezza. Da notizie di stampa apprendiamo che ben 9.000 sedute mobili inviate dal ministero dell'Istruzione sono tornate in magazzino, in Veneto". Dopo la segnalazione di problemi con i banchi a rotelle, fatta da esponenti sindacali, De Poli si rivolge all'esecutivo: "Non siamo tuttologi. Quindi ci asteniamo dall'esprimere giudizi tecnici sui famosi banchi con le rotelle, ma chiediamo al ministro Azzolina di mettere nero su bianco, per iscritto, che le sedute mobili non apportino danni al fisico dei nostri ragazzi. L'imperativo è valutare gli aspetti relativi alla salute degli studenti". (Com)