Spagna: funzionario pubblico condannato a 5 anni, aveva riscosso per 16 anni pensione nonno morto

- La Corte suprema spagnola ha condannato a 5 anni e 7 mesi di prigione e al pagamento di una multa di 600 mila euro un funzionario dell'Istituto di previdenza sociale di Zamora (Castiglia e Leon) per aver riscosso per 16 anni la pensione del nonno defunto. La Corte ha ritenuto l'uomo colpevole dei reati di frode e falsificazione di documenti. Per realizzare il crimine, l'uomo ha utilizzato i codici per l'elaborazione delle pensioni della previdenza sociale e ha fatto uso del "suo ascendente" come capo dei funzionari che lavoravano nella sezione di Zamora. Nel febbraio del 2000, ha "riabilitato" la pensione di suo nonno, morto nell'agosto del 1993, ricevendo indebitamente un importo di 549.541,21 euro, finché, nell'aprile del 2016, ha deciso di mettere fine alla prestazione per "morte" del beneficiario. I giudici, inoltre, hanno provato che il funzionario ha introdotto modifiche nella pratica pensionistica di suo padre in modo che potesse ricevere 35.994 euro in più di quanto dovuto. (Spm)