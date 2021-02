Autostrade: Atlantia, consorzio Cdp ha richiesto estensione termini di offerta per Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla notizia riportata in data odierna da Bloomberg, e anche su sollecitazione delle autorità di vigilanza a seguito dell’andamento odierno del titolo, Atlantia rende noto di aver ricevuto, nella tarda serata del 31 gennaio, una lettera dal consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Advisors e Macquarie Infrastructure and Real Assets Limited, in cui viene richiesta una estensione dei termini per la presentazione di un'offerta finale per l’88 per cento del capitale di Autostrade per l’Italia entro la fine del mese di febbraio. Stando al relativo comunicato stampa, la lettera ricevuta non contiene alcuna indicazione di prezzo. In riferimento alla citata lettera del 22 dicembre scorso, prosegue la nota, il Cda di Atlantia aveva a tal proposito osservato, nel comunicato stampa del 28 dicembre, che “L’offerta, oltre ad essere ancora non vincolante ed inferiore alle attese del Consiglio di Amministrazione, contiene, tra l’altro, una valutazione per il 100 PER CENTO dell’equity value di Aspi inferiore al range indicato dallo stesso consorzio nelle precedenti comunicazioni del 19 e del 27 ottobre”. La richiesta di estensione verrà sottoposta al consiglio di amministrazione di Atlantia già convocato per il 5 febbraio per le relative determinazioni che saranno rese note al mercato. (Com)