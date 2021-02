© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La caccia in Calabria si è chiusa il 31 gennaio scorso e non ci saranno proroghe". Lo ha comunicato il dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari della Regione Calabria in seguito al parere negativo dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) circa il posticipo, fino al 10 febbraio, dell’attività venatoria per alcune specie. (Ren)