Sociale: Civica (Uil Lazio), Roma ai minimi termini, facile risanare tagliando su bilanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma lasciata ai minimi termini. È facile risanare il bilancio quando non si spende". Lo ha detto il segretario generale della Uil del Lazio Alberto Civica, intervenendo alla manifestazione di protesta in piazza del Campidoglio, contro i tagli ai servizi sociali previsti nel bilancio di previsione 2021. "I tagli ai servizi sociali sono la parte più eclatante, ma abbiamo il trasporto pubblico di Roma che non funziona, la raccolta dei rifiuti che non va bene, le tante aree dismesse e che sono lasciate al degrado e che invece avremmo potuto recuperare - ha aggiunto Civica -. Insomma come si deve gestire una città come Roma Capitale, che invece viene lasciata ai minimi termini, dove ci sono 2 mila posti di lavoro persi soltanto quelli gestiti direttamente dalle partecipate, più tutti i rischi che corrono i lavoratori, come Roma metropolitane o delle utenze non domestiche. È una vergogna - ha sottolineato Civica - per una città che ha perso il 12 per cento dell'occupazione nel settore edile, il 5 per cento nel turismo, ancora prima che arrivasse la pandemia, con il rischio che lo sblocco dei licenziamenti possa deflagrare". (segue) (Rer)