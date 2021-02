Sociale: Civica (Uil Lazio), Roma ai minimi termini, facile risanare tagliando su bilanci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Civica "la riforma dei poteri speciali per Roma è un mezzo, un modo attraverso il quale si può governare Roma meglio. Il problema è che senza idee noi possiamo dare tutti i poteri che vogliamo, ma non si riuscirà mai a governare un sistema come Roma. Ci sono una serie di cose lasciate al caso, per cui la giunta ha fatto perdere 5 anni a questa città non dando risposte: dall'internazionalizzazione, allo sviluppo del turismo, la vecchia fiera di Roma e l'archeologia industriale della Tiburtina, potrei andare avanti all'infinito. Poi ci dicono che hanno risanato il bilancio, ma così sono bravi tutti: basta non spendere e si risana", ha concluso Civica. (Rer)