Roma: Pd Campidoglio, in ultimo bilancio Raggi taglia su settori importanti e delicati

- Oggi il gruppo del Pd capitolino, insieme al vicesegretario regionale Enzo Foschi, era in piazza del Campidoglio al fianco dei sindacati per chiedere di fermare la discussione del bilancio previsionale che taglia ingenti fondi al settore più importante e delicato dell'amministrazione cioè il sociale. È quanto si legge in una nota del Partito democratico. "Un bilancio senza una visione di sviluppo e tantomeno di coesione e giustizia sociale - prosegue la nota -. Domani in Aula Giulio Cesare si discuterà una istanza che abbiamo presentato per rinviare l'approvazione del bilancio a causa del ritiro della delibera propedeutica (Cafarotti) che consente la stima delle entrate derivanti dal Contributo unico patrimoniale. L'ansia elettorale spinge la sindaca a usare la giunta come suo comitato sulle spalle dei cittadini soprattutto dei più fragili". (Com)