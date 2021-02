Musei: Volandia, mercoledì decisione su riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il passaggio della Lombardia in zona gialla è consentita la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura nei soli giorni feriali e Volandia, il museo del volo in provincia di Varese, sta valutando la decisione. "Riaprire in settimana vorrebbe dire sovvertire totalmente ogni decisione razionale - spiega il presidente di Volandia, Marco Reguzzoni - ciò nonostante, con il puro spirito di servizio, una decisione al riguardo verrà presa, mercoledì 3 febbraio, quando si riunirà il Consiglio direttivo di Volandia. Escludere i weekend, che da sempre fanno registrare il flusso maggiore di visitatori, significa di fatto non permetterci neanche di coprire i costi fissi che la riapertura comporta ed è una scelta di difficile comprensione. Non dimentichiamo - prosegue Reguzzoni - che siamo reduci da un anno difficilissimo e in tal senso non posso che condividere e rilanciare le parole del direttore del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Fiorenzo Galli, e mi associo alla richiesta sia riguardo l’estensione della riapertura anche ai weekend, sia per una pianificazione che è indispensabile per rimettere in moto macchine complesse come quelle museali". (segue) (com)