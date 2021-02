Imprese: Palermo (Fiera Milano) a Nova, non ci sono più scuse, applicare in Italia sistema tedesco per sostegno fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci aspettiamo che il sistema tedesco sia applicato in Italia, ci sono le condizioni, non ci sono più scuse. L'Europa ha dato l'ok alla Germania, perché non deve darlo al sistema italiano che è il secondo sistema europeo dopo quello tedesco? Per noi è un principio di politica economica, una delle politiche industriali economiche è proprio il sistema fieristico, se dobbiamo ripartire, mettere in ginocchio il motore di rilancio sarebbe un controsenso”. Lo dice a Nova l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, commentando la notizia del via libera dato dalla Commissione europea agli aiuti di stato tedeschi per il comparto delle fiere. "Questo è un ottimo precedente per il settore che penso possa essere preso anche dal sistema italiano. A oggi – ricorda Palermo - sappiamo che un temporary framework approvato dalla Commissione europea già incrementava la soglia da 800mila euro a 1,8 milioni per importi limitati e da tre a dieci milioni per i contributi per i costi fissi, ma è chiaro che, quando parliamo delle grandi fiere come Fiera Milano, queste cifre non coprono minimamente neanche i costi di esercizio di pochi giorni”. (segue) (Rem)