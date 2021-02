Imprese: Palermo (Fiera Milano) a Nova, non ci sono più scuse, applicare in Italia sistema tedesco per sostegno fiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sistema tedesco – spiega Palermo - dice qualcosa di più: siccome sono state prese, per combattere il Covid, delle decisioni che hanno chiuso le attività, queste hanno provocato delle perdite. Nel caso tedesco si dice che i Land potranno ristorare fino al 100 per cento le perdite in conto economico dimostrabili. Che, malcontati, portano a 600 milioni di euro. Noi pensiamo che, per il sistema fieristico italiano, a seguito dei dpcm che hanno di fatto sospeso l'attività fieristica e congressuale, si debba adottare uno schema del genere, quindi le aziende come le nostre, che sono ferme da ormai un anno, possono dimostrare facilmente di essere in una condizione di perdita importante, tutti i conti economici di bilancio delle aziende lo dimostreranno e quindi su questo replicare”. “La Commissione europea – conclude Palermo - ha dato l'ok alla Germania, dovrebbe fare lo stesso il governo italiano e chiedere la deroga per permettere al sistema di sopravvivere al momento e ripartire, perché il sistema fieristico è uno dei principi di ripartenza per l'internazionalizzazione e l'innovazione delle piccole medie imprese di cui è fatta l'Italia”. (Rem)