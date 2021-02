Auto: Pietro Gorlier nominato responsabile attività Ricambi e servizi di Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Gorlier è stato nominato responsabile dell'attività Parts and Services (Ricambi e servizi) di Stellantis a livello mondiale. Lo rende noto un comunicato. Gorlier è stato chief operating officer per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (Emea) di Fca, oltre che global head of Parts and Service. Nel ruolo di responsabile Parts and service, condivide responsabilità con i brand per la crescita di ricambi e servizi, consegna e assistenza clienti. Pietro Gorlier ha assunto la guida di Emea nel 2018 ed è stato nominato ex Ceo di Fca Global Parts and Service nel 2009. È stato ad di Magneti Marelli.(Com)