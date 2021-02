Covid: Picca (Lega), Zingaretti pensi a problemi su vaccini nel Lazio invece che a poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da questa mattina decine di migliaia di anziani e loro familiari stanno tentando di accedere al sito della Regione Lazio per prenotare il vaccino agli ultra ottantenni. Il sito risulta bloccato e il numero di assistenza dedicato non risponde. Una situazione imbarazzante sulla quale il presidente Zingaretti dovrebbe intervenire chiedendo scusa". Così in una nota Monica Picca, consigliera della Lega al Municipio Roma X. "Invece di pensare a come spartirsi le poltrone del governo, Zingaretti dovrebbe ricordarsi che è presidente della Regione Lazio - aggiunge - e che ci sono decine di migliaia di anziani che oggi aspettavano di poter avere una data per poter essere vaccinate e invece sono state prese in giro senza alcun rispetto". (Com)