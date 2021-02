Roma: Baglio-Battaglia (Pd), mettere Farmacap in sicurezza, presentato odg in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda capitolina Farmacap "nonostante le molteplici riunioni di commissioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea capitolina è ancora 'tra coloro che son sospesi'. Da anni i lavoratori e i cittadini attendono l'approvazione dei bilanci, di un piano programma e di un serio rilancio dell'azienda". Lo dichiarano in una nota la consigliera capitolina del Pd Valeria Baglio ed Erica Battaglia della direzione regionale del Partito democratico. "Nonostante le rassicurazioni del commissario Susanna e dell'ex direttore generale del Comune di Roma Franco Giampaoletti - aggiungono - non abbiamo ancora notizia dell'approvazione dei bilanci dal 2013 a oggi che sono stati inviati alla giunta e agli uffici capitolini. La riduzione di 2 milioni della linea di credito bancaria messa in atto da Mps, dovuta a un calo del fatturato di circa il 20 per cento, di cui non conosciamo né i numeri né il periodo in cui si sia verificato, condiziona l'operatività dell'azienda e mette a rischio gli stipendi dei dipendenti. È per questo motivo che abbiamo predisposto un ulteriore ordine del giorno che presteremo in Aula per avere certezze sul futuro della società, dei suoi dipendenti e dei servizi che eroga ai cittadini. Inoltre - proseguono Baglio e Battaglia - sollecitiamo la nomina urgente del nuovo direttore generale visto che il processo selettivo sembra essere concluso. Al di là delle dichiarazioni di disponibilità non risulta ancora nessun atto definitivo per sollevare dalle preoccupazioni i dipendenti della Farmacap". (Com)