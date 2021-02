Russia: Rosstat, Pil nel 2020 diminuito del 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo del Pil russo nel 2020, secondo le stime dell'Istituto statistico federale Rosstat, è stato del 3,1 per cento, dato migliore rispetto alle previsioni del ministero dello Sviluppo economico, che ipotizzava un calo del 3,8 per cento. Il volume del Pil ai valori correnti ammonta a 106.607 miliardi di rubli (1.160 miliardi di euro). Quello accertato oggi da Rosstat è il calo più significativo dell'economia russa dal 2009, quando il Pil è sceso del 7,8 per cento. Il calo del Pil nel 2020 è associato alle misure restrittive volte a combattere il contagio da coronavirus e ad un generalizzato calo della domanda globale di risorse energetiche. (Rum)