Cultura: assessore di Milano Del Corno, necessario estendere apertura musei nei festivi

- Aprire i musei in zona gialla anche nei giorni festivi. Una richiesta che l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, ha già rivolto al governo e reiterato in Consiglio comunale. "Ho già avviato il dialogo con Federalberghi rispetto alla prospettiva della programmazione delle attività congiunte tra l'offerta museale cittadina e la predisposizione di un'offerta alberghiera. Federalberghi e gli altri operatori del settore alberghiero hanno deciso di sostenere la mia proposta, che è quella di estendere l'apertura dei musei anche alle giornate festive. Non solo perché l'attuale misura è gravemente discriminatoria nei confronti delle lavoratrici e dei lavori, che nei giorni feriali non possono accedere ai musei e quindi, in virtù di questo, ho richiamato il governo all'assoluta necessità di estensione, ma anche perché in collaborazione con Federalberghi e con tutti gli albergatori della città, tranne forse qualche frangia che ha deciso di protestare in maniera forse un po' scomposta, stiamo pianificando un lavoro molto importante e prezioso di connessione tra l'offerta culturale e l'offerta turistica, quella che ha fatto grande la crescita di Milano dal 2011 al 2019", ha detto Del Corno, ricordando che "in ossequio alle indicazioni fornite dal Cts per una gradualità della riprese delle attività museali e anche in risposta positiva all'invito alla prudenza effettuato dal presidente Fontana, i musei pubblici della città riprendono la propria attività a partire dalla settimana dall'8 febbraio". (segue) (Rem)