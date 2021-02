Etiopia: Del Re chiede accesso umanitario "ampio e senza riserve" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra ha sottolineato che l’Italia ha accolto con favore l’annuncio sul miglioramento dell'accesso all'85 per cento della regione, nonché l’autorizzazione concessa all'Unhcr e alle organizzazioni umanitarie per entrare nei campi profughi di Mai Aini e Adir Harush. "Questi sviluppi costituiscono passi in avanti per migliorare la risposta umanitaria e venire incontro alle crescenti esigenze di individui e gruppi vulnerabili”, ha proseguito Del Re. La viceministra ha quindi attirato l’attenzione dell’interlocutore sulle richieste delle Nazioni Unite per l'accesso del personale internazionale in Tigré e la creazione di due hub umanitari, uno a Macallé e uno a Shire. “Riteniamo fondamentale e urgente rafforzare lo staff delle Nazioni Unite e di altri partner umanitari in loco e la loro capacità operativa di fornire assistenza umanitaria alle popolazioni bisognose nelle zone colpite. Chiediamo che l’Etiopia dia ora un messaggio forte al mondo nel garantire un accesso umanitario ampio e senza riserve, in linea con i principi e gli standard internazionali”, ha concluso Del Re. (Com)