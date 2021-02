Spagna: in caso di nuova serrata per Pmi perdite per 1,8 miliardi a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo spagnolo disponesse una nuova serrata generale, ogni settimana di inattività comporterebbe per le aziende perdite pari a 1,8 miliardi a settimana, di cui 1,1 miliardi piccole e medie in quanto appartenenti ai settori più colpiti. È quanto emerge da un allarmante rapporto presentato dalla Confederazione delle piccole e medie imprese (Cepyme). "Finora siamo riusciti a resistere perché il piccolo imprenditore ha fatto ricorso al suo patrimonio e ai suoi risparmi, e molti hanno fatto ricorso al finanziamento delle linee di credito statali che erano un chiaro strumento per rimanere a galla", ha spiegato il presidente della Cepyme, Garardo Cueva. Per l'associazione di categoria sono necessari nuovi aiuti diretti sul modello della Germania dove quelle aziende che sono state direttamente colpite dalle restrizioni sanitarie possono richiedere un aiuto diretto e non rimborsabile corrispondente al 75 per cento del fatturato rispetto a quello del 2019. Cepyme, come è tornata a rivendicare al governo un pacchetto di misure che si concentri principalmente sull'iniezione di capitale in modo che le aziende che operano nei settori più a rischio possano affrontare i problemi di finanziamento con i quali si trovano a vivere in questo momento.(Spm)