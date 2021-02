Migranti: Palazzotto (Leu), reputazione Ue screditata da pratiche disumane polizia croata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo il ministro dell'Interno croato Davor Bozinovicla la visita degli europarlamentari bloccati al confine era un tentativo di screditare la reputazione del paese. È invece la reputazione dell'intera Europa a essere screditata dalle pratiche disumane della polizia croata". Lo scrive su Erasmo Palazzotto (Leu) commentando la dichiarazione del ministro dell'Interno croato Davor Bozinovic sui quattro eurodeputati Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, PierFrancesco Majorino e Brando Benefei in in visita al confine tra Croazia e Bosnia per verificare le condizioni di vita dei migranti da settimane bloccati alla frontiera.(Rin)