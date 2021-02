Nato: colloquio Stoltenberg-Kerry, focus implicazioni sicurezza da cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha avuto "un'ottima chiamata" con l'inviato speciale del presidente Usa per il clima, John Kerry, con il quale ha parlato dell'affrontare "le implicazioni per la sicurezza del cambiamento climatico". Stoltenberg ha sottolineato che "la Nato può svolgere un ruolo più importante". Per esempio, "incorporando il cambiamento climatico nella nostra pianificazione, adattando le nostre forze armate e mitigando le emissioni militari. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme", ha aggiunto Stoltenberg. (Beb)