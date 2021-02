Myanmar: Fim Cisl, a fianco aspirazioni democratiche popolo, rispettare diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fim Cisl "si unisce all’appello dei Paesi democratici affinché i diritti vengano rispettati e non venga impedita la transizione democratica in Myanmar. Siamo al fianco del popolo" del Myanmar e "ai nostri amici sindacalisti, nelle loro aspirazioni per la democrazia, la libertà, la pace e lo sviluppo. L'esercito deve immediatamente rivedere queste azioni". E' quanto si legge in una nota della Fim Cisl. "Un rapporto di grande collaborazione e amicizia intercorre tra la Fim Cisl e la Ctum Confederation of Trade Unions Myanmar - si legge nella nota -. A gennaio 2019 l’Ufficio Internazionale Fim ha partecipato a uno scambio organizzato dall’Associazione Italia Birmania, nell’ambito di un progetto che mira a sensibilizzare e tutelare i lavoratori sulle conseguenze dell’utilizzo di amianto, oggi ancora all’ordine del giorno nel paese. Ricordiamo che in Myanmar le condizioni di lavoro sono spaventose, le ore di lavoro sono in media 51/52 a settimana, il nuovo salario minimo è stato portato da 3.600 kyats (2.32 euro) a 4.800 (2.9 euro) l'ora. Il lavoro minorile - sottolinea la nota - è una piaga che non riesce a rimarginarsi: 1.5 milioni di bambini dai 5 ai 15 anni lavorano regolarmente, 600mila di loro nelle forme peggiori di lavoro. I loro salari sono in media di 30 cent/ l’ora e le ispezioni sono vietate in agricoltura e nelle miniere. I casi di violenze sulle donne - prosegue la nota - raggiungono cifre spaventose: nel 2016 ci sono stati 671 stupri di ragazze sotto i 16 anni e 429 su donne e 1.100 abusi sessuali e nel 2017 1.405 casi di stupro e 305 abusi sessuali. Prima della dittatura la Birmania era il Paese più sviluppato in Asia, con il più alto tasso di scolarizzazione, primo esportatore di riso in Asia. Nonostante le enormi ricchezze naturali di cui gode: legno pregiato, gas, minerali rari, oro, pietre preziose (il 90 per cento dei rubini provengono da Mogok)", nel Paese "il reddito pro capite rimane di 702 dollari, più basso del 95 per cento media Ocse e il tasso povertà è del 25,6 per cento di cui 85 per cento in zone rurali".(Com)