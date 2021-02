Germania: “Faz”, teoricamente la Germania ha dosi vaccino anti-Covid più che sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settimane, in Germania montano le critiche contro il governo federale per la scarsità delle dosi di vaccino contro il coronavirus. Tuttavia, secondo il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Germania riceverebbe nel 2021 fino a 322 milioni di fiale, “teoricamente più che sufficienti a immunizzare due volte ogni tedesco”. La “unica domanda” che rimane da porsi è “se le dosi arriveranno davvero”. I dati emergono da documenti del ministero della Salute tedesco, visionati dalla “Faz”. Tuttavia, il dicastero evidenzia che si tratta di informazioni “cariche di incertezza”, perché non è ancora chiaro quando e quali preparativi contro il Covid-19 verranno approvati. Ci si interroga, inoltre, sulla possibilità che i vaccini siano adatti a tutti i gruppi della popolazione e se possano essere sia prodotti sia forniti nelle quantità necessarie. Le preoccupazioni si fondano sulla drastica riduzione delle consegne dei vaccini contro la Sars-Cov2 da parte di diverse aziende produttrici come AstraZeneca (Svezia-Regno Unito) e BioNTech/Pfizer (Germania-Stati Uniti). (segue) (Geb)