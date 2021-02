Germania: “Faz”, teoricamente la Germania ha dosi vaccino anti-Covid più che sufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, in Germania, il vaccino di AstraZeneca non viene somministrato a persone di età pari o superiore ai 65 anni a causa di problemi tecnici. A ogni modo, per il primo trimestre dell'anno, il Paese dispone di 18,3 milioni di dosi fornite dai produttori BioNTech/Pfizer, AstraZeneca e Moderna (Stati Uniti) in base ai contratti che le aziende hanno stipulato con l'Ue. Se la Commissione europea concludesse intese analoghe con Johnson & Johnson e con Cuevac (Germania), la Repubblica federale dovrebbe ricevere 77,1 milioni di dosi nel secondo trimestre. Inoltre, nei tre mesi successivi, dovrebbe entrare in vigore un altro contratto tra Moderna e Ue, per un totale di 126,6 milioni di fiale. Tra ottobre e dicembre prossimo, dovrebbe aggiungersi come fornitore Sanofi/Gsk (Francia-Regno Unito). In totale, la Germania riceverebbe quindi 100,2 milioni di dosi. (segue) (Geb)