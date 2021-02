Agricoltura: La Pietra (Fd'I), allevatori abbandonati, Regioni e governo intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo ci arrivano notizie di nuovi assalti. Come sempre siamo dalla parte degli allevatori che, ormai disperati e sempre più soli, chiedono un aiuto concreto dalle Regioni e dallo Stato per un problema che deve essere affrontato e risolto senza pregiudiziali e, soprattutto, senza condizionamenti ideologici". E' quanto afferma il senatore Fd'I, Patrizio La Pietra, capogruppo in Commissione Agricoltura, a seguito agli ultimi attacchi di lupi nei pressi di aziende agricole e centri abitati. L'ultimo episodio è stato registrato domenica, ma si tratta soltanto dell'ennesimo caso delle ultime settimane, a cominciare dalla montagna pistoiese. La presenza di lupi e ibridi sul nostro territorio ha infatti superato il livello di guardia, aumentando anche il pericolo di attacchi alle persone, con i predatori che si avvicinano sempre di più alle zone abitate. (segue) (Com)