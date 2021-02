Agricoltura: La Pietra (Fd'I), allevatori abbandonati, Regioni e governo intervengano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è certo con il silenzio della Regione Toscana che si risolverà il problema - continua La Pietra -. Gli allevatori hanno bisogno di risposte e di sostegno. Non è pensabile che, per ottenere un risarcimento di alcune decine di euro per ogni capo abbattuto, un allevatore debba spendere più del doppio tra veterinario e smaltimento. Si tratta di costi che devono essere completamente in carico alle Regioni. Non possiamo infatti far passare il principio che il risarcimento sia legato solo alle misure di protezione messe in atto dall’allevatore: sarebbe come dire 'puoi denunciare il furto solo se hai un sistema di allarme’. E come se non bastasse i redditi degli allevatori sono ormai quasi ridotti a zero a causa delle condizioni di mercato”. (segue) (Com)