Agricoltura: La Pietra (Fd'I), allevatori abbandonati, Regioni e governo intervengano (3)

- “Occorre, dunque, un piano serio di cattura dei predatori in modo da diminuirne sostanzialmente il numero. Parliamo di un piano di cattura e non di abbattimento perché riteniamo che il lupo debba comunque essere salvaguardato, ma non possiamo pensare che tutto questo ricada sulle spalle degli allevatori e, indirettamente, sul territorio. Se infatti sparissero queste attività sparirebbe ogni tipo di controllo del territorio con danni immediati anche di tipo ambientale. Le nostre proposte sono concrete e di buon senso. Servono piani di cattura, spese di veterinario e di smaltimento a carico delle Regione, risarcimento della perdita del capo ucciso a reintegro dei greggi" conclude il senatore La Pietra. (Com)